Gevi batte Brindisi dopo 2 overtime: Howard e Stewart in super serata

La Gevi Napoli Basket (nella foto Jacorey Williams) vince una partita incredibile contro la Happy Casa Brindisi nella terza giornata del "Memorial Pentassuglia" alla fine di due tempi supplementari, ed al termine di una partita giocata con grandissima intensità, con il punteggio di 88-89. Match thrilling e prova molto confortante nonostante la squadra abbia ovviamente risentito nell'arco dell'incontro del mancato impiego di Zanotti, tenuto precauzionalmente a riposo per affaticamento. Assorbito bene anche l'infortunio subito nel secondo quarto da Uglietti che non è più rientrato in campo, e nel finale dell'uscita di Johnson per 5 falli. L'entità dell'infortunio di Uglietti alla caviglia sarà valutato nel corso della prossima settimana. Tutta la squadra guidata da Pancotto, ed alla presenza anche di coach Buscaglia rientrato dagli Europei, ha disputato una prova maiuscola. Da sottolineare le prove decisamente positive di Howard e Stewart, rispettivamente autori di 28 e 26 punti, e del canestro della vittoria realizzato da Dellosto sulla sirena del secondo overtime. Il Memorial Pentassuglia è stato comunque vinto dalla Happy Casa Brindisi per la differenza canestri e la Gevi Napoli Basket si è classificata seconda. Prossimo impegno per la GeVi Napoli Basket il 17 e 18 Settembre al Torneo di Trento.