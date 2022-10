Gevi ci prova ma va ko a Brindisi (77-70), Buscaglia: «È mancato l'impatto giusto»

Non riesce il blitz alla Gevi, che si arrende a Brindisi dopo aver messo la freccia all'inizio dell'ultimo quarto (59-61). Poi però si è rispenta la luce e i pugliesi sono tornati in sella con l’ennesimo parziale (68-61) per poi controllare fino alla sirena finale. Ancora troppi gli alti e bassi nel corso della gara per Napoli, che è partita male (29-19) e che ha pagato una serata sotto tono di Michineau e Stewart, oltre all’assenza di Howard. Ma anche Brindisi aveva out Harrison e Dixson. Il miglior marcatore della Gevi è stato Johnson (nella foto Ciamillo/Castoria), con 16. Positivo Zerini, Jacorey Williams meno efficace che all'esordio. Ora toccherà sblocare quello zero in classifica domenica prossima in casa contro Reggio Emilia, che ha perso in casa con Tortona.



Coach Buscaglia nel dopo gara: "Non abbiamo avuto l' impatto di gara giusto per quanto riguarda l' aspetto difensivo. Non siamo riusciti a correre, disunendoci in attacco, non giocando di collettivo. Dobbiamo sicuramente apprezzare lo sforzo fatto, palla dopo palla, per rientrare dal -17. Abbiamo avuto anche la palla per allungare, poi abbiamo subito un parziale senza arginarlo. C'e' poca pazienza, bisogna gestire meglio alcuni momenti della partita".