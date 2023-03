Gevi, ora ogni partita è uno spareggio: contro Brindisi ci vuole una super gara

D'ora in poi ogni partita è uno spareggio. E per evitare una terribile retrocessione, ci vuole un'inversione di tendenza. Dopo la bruttissima sconfitta senza lottare a Reggio Emilia (che ieri sera ha espugnato Trieste raggiungendo le altre a 14 punti), stasera alle 19 si torna al Palabarbuto per un match da vincere a tutti costi, benchè sia contro una squadra, la Happy casa Brindisi, che prima della sconfitta di sette giorni fa contro Milano, veniva da 5 vittorie in fila, con vittime illustri come la Virtus Bologna e i blitz in casa di Venezia e Pesaro.

Insomma sarà un’altra serata da patema d’animo per i tifosi partenopei, che mai come quest’anno stanno riempiendo l’impianto con continuità. Il cerchio si stringe, nove partite e poi il verdetto definitivo su salvezza e retrocessione. Il compito della Gevi pare complicato, perchè il calendario è tosto. Di fronte stasera c’è un coach come Vitucci che festeggia la 650esima partita in A, giocatori molto esperti e tosti, tra cui un bravo napoletano emigrato come Mascolo. All’andata al Palapentassuglia finì 77-70 per i pugliesi. Crisalide sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già main sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Pancotto ripete parole già dette prima del match contro Reggio Emilia. La speranza è che stavolta vengano recepite in modo diverso. «Stiamo vivendo un tempo di difficoltà che va affrontato di petto e con senso di responsabilità, tutti insieme, pensando al bene comune - sostiene il coach -. Abbiamo avuto passaggi a vuoto di cui ci assumiamo le responsabilità, ma abbiamo anche dimostrato il nostro valore, e che abbiamo tutto per farcela. Brindisi è una squadra che appartiene all'elite del basket per lunghezza del roster, talento individuale, esperienza e continuità di lavoro negli anni. Dobbiamo essere determinati e consapevoli che occorrerà giocare per tutta la partita con grande energia, alzando il livello del nostro gioco, con la difesa aggressiva, ed un attacco consistente di buone percentuali».