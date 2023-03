Gevi, tonfo nel finale contro Brindisi: gli azzurri sono in fondo alla classifica

Un assurdo ultimo quarto perso 31-11, condanna la Gevi ad un'altra sconfitta sconcertante. Di perdere con Brindisi ci può anche stare, ma non di affondare così. Dopo il ko con Varese, arriva dunque un'altra sconfitta in fotocopia pesantissima in casa Napoli. E ora la squadra di Pancotto è ultima, perchè a quota 14 ci sono anche Scafati, Verona e Reggio ma hanno differenza canestri migliore.

Finisce con la squadra azzurra fischiata al termine di una partita (finale 80-96) sciagurata. Grande primo tempo, giocato a spron battuto, con i giocatori con i razzi alle caviglie, carichi e combattivi e con grandi percentuali al tiro. Brindisi a tratti annichilita e punteggio a metà gara sul 51-43. Poi il calo, ormai una costante. Brindisi sale in cattedra, rientra subito nel punteggio e nell’ultimo quarto domina addirittura. Un tonfo, il quarto in fila. Ora con 8 partite da giocare purtroppo lo spauracchio della retrocessione è sempre più incombente. Si salvano Wimbush (21 punti con buone percentuali), e Stewart.

Young (nella foto di Luca Olivetti) e Howard sono due doppioni che finiscono per cancellarsi e danneggiarsi a vicenda. A fine partita c’è grande tensione e si sentono le urla del presidente Grassi. Coach Pancotto incavolato nero in sala stampa: “Non puoi giocare tre quarti ad alto livello e poi crollare così, se sei un vascello non puoi giocare contro la corazzata andando allo scontro frontale. E poi non si possono giocare 30’ tutte le volte. Ora non ci sono più alibi”.