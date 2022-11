Iris Ikangi lascia la Givova Scafati e firma con il Basket Torino in A2

Addio Iris Ikangi, l'esterno che ha contribuito alla promozione in serie A, saluta il club di patron Longobardi per approdare a Torino in A2, un campionato più consono al suo valore e alle sue caratteristiche. Dopo l'arrivo di Logan, il giocatore aveva visto ridotto sensibilmente il suo spazio in campo.

Attraverso un comunicato la dirigenza gialloblù «ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione e per essere stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali».