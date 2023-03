Ternana-Benevento, Stellone: «Vogliamo fare punti, ecco chi gioca»

Domani a Terni sarà un’altra finale. Il Benevento dovrà risollevarsi dopo l’ennesima caduta di una stagione funesta. Qualche buona notizia per Roberto Stellone c’è: «Rientrano Leverbe e Improta dalla squalifica. Sarà disponibile Farias, logicamente non per partire dall'inizio – ha detto il tecnico in conferenza -. Pettinari contiamo di recuperarlo dalla prossima gara, hanno fatto un miracolo i dottori per farlo tornare il prima possibile. Lo avremo disponibile per la partita con il Como". Stellone ha svelato anche la formazione che schiererà domani al Liberati: “Vi dico la formazione, non abbiamo segreti. Eccola: Paleari, Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon, Acampora, Viviani, Improta, Tello, Karic e La Gumina. Non sono bocciature per chi non gioca. Carfora non partirà dall'inizio ma se serve potrà farlo in corso d'opera. Letizia non è in uno stato di forma ottimale. Non è al massimo, ma siamo veramente contati in quella posizione di campo. Stringiamo i denti».

La Ternana ha ritrovato punti e un pizzico di serenità con il ritorno di Lucarelli in panchina: «Sarà una partita difficile, come tutte. Loro anno cambiato allenatore anche se Lucarelli già li conosceva. C'è il dubbio del modulo, ma dobbiamo essere pronti a rispondere colpo su colpo ai loro attacchi. Cercando di capire i momenti della gara, provando a non prendere gol. Prima o poi il gol lo faremo, dobbiamo cercare di attaccare bene la porta. Loro vorranno vincere per avvicinarsi ai play off che hanno un po' perso per gli ultimi risultati. Noi dobbiamo fare punti per salvarci. Sarà una partita senza tante tattiche, sarà importante fare punti. Dobbiamo giocarla come se fosse l'ultima. Si gioca per vincere ma non si deve perdere, perché il punticino ti può servire per affrontare il Como con meno tensione. Ai ragazzi ho detto di resettare la sconfitta. Dal mio arrivo abbiamo migliorato la classifica, vediamola positiva. Con il lavoro miglioreremo come singolo e come squadra. Speriamo di ritrovare anche gli infortunati per avere più scelte».

Subire meno e segnare di più, è questa la strada per risollevarsi come ha spiegato il tecnico: «Se gli attaccanti non segnano diventa difficile per loro anche stoppare un pallone. Tocca a me invertire questa rotta cambiando modulo e concetti. La mia impronta è quella di essere pratici nel minor tempo possibile. Sono sicuro che siamo migliorati a livello difensivo, si trova poco però la via del gol. Dobbiamo lavorare di più in quello».