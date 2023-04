Brescia-Napoli femminile, le azzurre puntano sulla continuità

Ottava contro terza. La 23esima giornata di serie B vede scontrarsi il Brescia di Ashraf Seleman con il Napoli femminile allenato da Biagio Seno. Dopo la larga vittoria maturata a Cercola sul Cesena (4-0), capitan Paola Di Marino e compagne sono pronte ad affrontare l’insidiosa trasferta.

«Il Brescia è una squadra forte, costruita per vincere il campionato», dichiara alla vigilia Giulia Giacobbo. Azzurre reduci da tre successi consecutivi. «Il gruppo è la nostra forza», assicura la giocatrice classe 2003. Vietato perdere contatto dalla Lazio capolista e dal Cittadella. «Andremo in Lombardia per fare la nostra partita», avverte l’ex calciatrice della Fiorentina.

Obiettivo. «Non siamo le sole a voler vincere il campionato», dice Giacobbo, che suggerisce la strategia da mettere in campo. «Dobbiamo concentrarci su noi stesse. Pensiamo al nostro percorso, stiamo crescendo e facendo un buon lavoro», conclude la ragazza di Camposampiero, arrivata all’ombra del Vesuvio nella finestra di mercato di gennaio 2023.