«In Cina la vita è tornata alla normalità, anche se all'esterno siamo tutti con le mascherine. C'è totale libertà di movimenti, i controlli scattano se si va nei ristoranti e nei supermercati». Roberto Donadoni, attualmente allenatore dello Shenzhen, a Radio anch'io sport così ha descritto la situazione sanitaria del Paese da cui è partita la pandemia di coronavirus. «Noi ci stiamo allenando, ognuno nel proprio club. Una data di inizio del campionato ancora non è stata decisa, si vocifera di ripartire senza pubblico, in una data tra maggio e giugno. Diciamo che si naviga ancora un pò a vista. Come tecnico sto vivendo una situazione mai sperimentata prima: una preparazione di due mesi e mezzo, che sarebbe impossibile senza delle interruzioni». Dalla Cina Donadoni segue il dibattito in corso sul come e quando far ripartire il calcio in Italia: «Molto dipende dalla nostra capacità di saper gestire le indicazioni sanitarie, senza essere superficiali, dal nostro grado di educazione. In questo la Cina ci dovrebbe aver insegnato qualcosa». L'ipotesi di allenamenti senza contatti a suo parere «sarebbe già un primo step che si può pensare di intraprendere. Un buon inizio per cercare di tornare alla normalità anche nello sport». Donadoni lancia poi l'allarme sullo stato delle categorie inferiori: «Sento parlare tanto di Serie A, ma trascurare il resto del calcio sarebbe un gravissimo errore. Per questo tutto andrebbe programmato con criterio». La pandemia sarà uno spartiacque tra il primo e il dopo, «ma in tutti i settori ed ognuno di noi dovrà dare il proprio contributo, sapendo che ci dovremo ridimensionare e che le cose non potranno ripartire come erano prima della crisi». Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA