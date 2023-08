Saudi League, dove vederla: le partite migliori dal 14 agosto in chiaro su La7

Dal 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita, approda sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.

Al centro del torneo che sta ridefinendo gli equilibri del calcio mondiale tante stelle internazionali, a partire da Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr.

Altri campioni sono destinati a sbarcare a breve in Arabia Saudita, per rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo della Roshn Saudi League.