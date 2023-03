Italia-Inghilterra, la Nazionale torna a Napoli: un premio per Corrado Ferlaino

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli che vinse due scudetti e la Coppa Uefa nelle stagioni d'oro di Diego Maradona, è stato premiato alla vigilia di Italia-Inghilterra, la partita che segna dopo quasi dieci anni il ritorno della Nazionale a Fuorigrotta.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del convegno sui rapporti tra i due Paesi organizzato presso il Circolo Savoia dal presidente del Comitato campano della Figc, Carmine Zigarelli, e dal presidente dell'Ussi nazionale, Gianfranco Coppola.

Ferlaino fa parte della Hall of fame del calcio italiano, non soltanto per i successi ottenuti alla guida del Napoli ma anche per il contributo offerto in Federcalcio, come consigliere nazionale e vicepresidente del Settore tecnico.