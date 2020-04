«Il primo che parla lo ammazzo!». Zlatan Ibrahimovic minacciò in questo modo i suoi ex compagni di squadra dei Los Angeles Galaxy dopo una bruciante sconfitta in Mls. A rivelarlo è il centrocampista portoghese Joao Pedro, ora in forza al Tondela, nel corso di un'intervista al quotidiano sportivo “Record”. L'episodio, racconta Joao Pedro, risale a una trasferta sul campo degli Houston Dynamo: «Passiamo in vantaggio, loro ribaltano il risultato, negli ultimi minuti facciamo 2-2 ma loro rispondono e vincono 3-2. A fine partita, nello spogliatoio, Zlatan ci ha fatto un incredibile rimprovero, ma allo stesso tempo è stato divertente». «Si rivolse a noi e disse qualcosa del genere: “Ragazzi, se avete intenzione di stare qui per una passeggiata sulla spiaggia o per andare a Hollywood, basta dirlo! Ho 300 milioni sul mio conto, ho un'isola, non ne ho affatto bisogno. Il primo che mi dice qualcosa, lo ammazzo!”. E' di un altro livello e ha una personalità molto forte» conclude quindi Joao Pedro parlando dello svedese. Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA