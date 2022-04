La vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan (3-0, 19 aprile) ha ridato entusiasmo all'Inter. Che adesso affronta la Roma a San Siro dell'ex José Mourinho. «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento e allenata da un grande allenatore che sta facendo molto bene. Servirà attenzione, sarà una gara molto importante. La pressione? Rispetto a inizio anno abbiamo alzato le aspettative, ma questo deve dare una marcia in più e non scoraggiare», ha detto Simone Inzaghi.

Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter riparte dalle belle prestazioni nelle ultime gare e, naturalmente, dalla vittoria contro il Milan: «La semifinale ci ha dato convinzione e la possibilità di fare una finale. Manca un mese, ma abbiamo tante partite ravvicinate. Dobbiamo stare tranquilli e sereni per preparare ogni partita di volta in volta. Per questo la Coppa Italia è già alle spalle, visto che affrontiamo una Roma che sta bene fisicamente e mentalmente. Servirà aggressività». Ad arbitrare il match è stato designato Simone Sozza, sezione di Seregno, a 24 chilometri da Milano. Questo ha scatenato le proteste dei tifosi giallorossi (e milanisti): «I nostri sono tra i migliori in Europa e siamo fortunati. Poi possono sbagliare come noi allenatori e i calciatori. Io credo che alla fine gli episodi si pareggino tra quelli a favore e quelli contrari. Al di là di questo la nostra soddisfazione è quella di aver raggiunto un'altra finale», ha concluso Inzaghi. Che sogna il sorpasso al Milan, in attesa poi della gara del Diavolo all'Olimpico contro la sua Lazio.