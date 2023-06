Lazio-Pomigliano 0-2, decide la doppietta di Martinez

Doppio vantaggio. Decide l’attaccante guatemalteca Analu Martinez. E’ la numero 20 a mettere a segno una doppietta pesante, che soddisfa la formazione di Carlo Sanchez e cancella la prova con la Sampdoria. Un gol per tempo (32’ e 96’) e la Lazio capitola a Formello. Tutto funziona al meglio per le pantere e capitan Gaia Apicella e compagne si aggiudicano il primo atto dello spareggio che vale la serie A.

Zhanna Ferrario subito pericolosa. Ci prova dalla distanza con palla che finisce fuori. Spunto di Martinez e traversone pericoloso che attraversa tutta l’area piccola. Si fa vedere in avanti la slovena Lana Golob: alto non di molto il suo colpo di testa sul secondo palo. La formazione di Gianluca Grassadonia non sta a guardare. Crea pericolo l’inserimento della danese Sille Fulhendorff, imbeccata da Martina Toniolo. Spara alto Elena Proietti. Si fa vedere l’ex di turno Virginia Di Giammarino: oltre la traversa il suo sinistro. Il Pomigliano passa in vantaggio. Punizione di Ferrario, Taty prolunga di testa e Martinez insacca. Giusy Moraca, altra ex della gara, prova a scuotere le biancocelesti. Su calcio piazzato si ripete lo schema offensivo per le pantere: ancora Ferrario per la brasiliana Taty e sponda per Martinez.

Esito diverso e nulla di fatto.

Nella ripresa sempre attiva Moraca. Vicine al raddoppio le campane. Taty lancia Martinez, palla al centro per la francese Hawa Sangarè, che scarica il destro sulle mani di Emma Guidi. Insiste il Pomigliano in diverse circostanze. Moraca chiama in causa la serba Sara Cetinja, che respinge di piede (75’). Va in rete il Pomigliano con Golob ma in fuorigioco (77’). Fulhendorff si rende pericolosa ma trova l’opposizione di Cetinja (82’). In pieno recupero arriva il bis granata. Di contropiede ci pensa Martinez a chiudere i giochi. Assist di Ferrario (nelle foto di Ferdinando Sodano). Gara 2 giovedì 8 giugno a Palma Campania.