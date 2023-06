Lazio-Pomigliano con la carica di Virginia Di Giammarino

Ali, sogni e cuore. Il passato che ritorna, il presente da vivere e il futuro da scrivere. Sarà una full immersion ad alta intensità per Virginia Di Giammarino, ex di turno chiamata a battagliare domani pomeriggio (ore 16.30) nello spareggio che vale la serie A. Lazio-Pomigliano in diretta su TimVision è il primo match tra le biancocelesti di Gianluca Grassadonia e le granata di Carlo Sanchez.

«Arrivati a questo punto, sarà la partita più importante del campionato, la gara che determinerà il nostro percorso», dice alla vigilia la centrocampista classe 1999. «Abbiamo preparato l’incontro nel migliore dei modi, lavorando sui nostri punti di forza e tenendo bene a mente che domani bisognerà dimostrare a noi stesse in primis e ai tifosi poi la differenza esistente tra le categorie ed è necessario farla valere». In serie B la Lazio ha chiuso al secondo posto alle spalle del Napoli femminile, mentre il Pomigliano ha terminato la serie A, precedendo il Parma fanalino di coda.

«Quest’anno abbiamo disputato un campionato molto difficile e nonostante alcune siano delle corazzate, nel nostro piccolo siamo sempre riuscite a dire la nostra», ricorda il numero 21.

Le pantere hanno pagato 10 minuti di follia contro la Sampdoria dal 33' al 43'. «Credo sia stato un calo mentale, lo dimostrano soprattutto i secondi 45 minuti, quando siamo quasi riuscite nell'impresa di pareggiare i conti», rammenta Di Giammarino. «Veniamo da un periodo un po’ particolare, abbiamo commesso degli errori ma adesso non possiamo può più sbagliare e lo sappiamo».

Nuovo capitolo. «La partita con la Sampdoria è stata già archiviata, con la testa siamo già a domani, determinate e intenzionate ad ottenere quello che avremmo potuto raccogliere già da parecchio tempo».

Sfida particolare. Per Di Giammarino quadriennio trascorso in biancoceleste con una promozione in A e una retrocessione in B. «Certe partite sono più cariche di altre, per me domani sarà un match emozionante. La Lazio è stata una casa, devo tanto a questo club, perché tra le mura di Formello sono cresciuta e maturata sotto molti aspetti».

Gara amarcord. «Per la Lazio ho lottato in tutte le direzioni. Un anno prima per vincere il campionato, quello successivo per non retrocedere. Ho vissuto emozioni fortissime che non dimenticherò mai. Questo sport a volte lo maledico, perché, se avessi potuto scegliere, probabilmente non avrei mai voluto che tutto questo accadesse proprio contro la Lazio».

Incroci particolari. «Da un anno a questa parte sudo un’altra maglia, quella del Pomigliano. E arrivate a questo punto non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro. Domani non esisterà nient'altro», assicura Virginia, che ha preso parte ai festeggiamenti per la conquista del terzo tricolore. «Non potevo perdermi la festa scudetto del Napoli.

Questa città, come dico sempre, vince senza gareggiare. Ha delle regole tutte sue, che a volte la gente fatica a capire. Mi piacciono tanto le persone e la loro genuinità», riferisce la giocatrice.

Suggerimenti. «Prima di quella sera avrò ricevuto mille raccomandazioni, mi è stato detto di fare attenzione e che sarebbe stato «pericoloso». In realtà ho trascorso una serata indimenticabile, senza aver avuto mai la sensazione di essere nel posto sbagliato. Vedevo fiumi di gente cantare e ballare come non ci fosse un domani: la porterò per sempre nel cuore, perché certe notti non le puoi dimenticare», racconta entusiasta la calciatrice granata.

Gioco di squadra. «Ero con Angela Passeri e Veronica Battelani. Le ho coinvolte, poichè volevo andare a tutti i costi. Nonostante un po' di scetticismo iniziale, possiamo dire che alla fine della festa erano molto felici di averne preso parte», conclude la ragazza di Roma. «Il dettaglio vincente è Ostia. Abito al mare», conclude sorridendo Di Giammarino (nella foto di Ferdinando Sodano).