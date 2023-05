Napoli-Catania 5-3, gli azzurri in semifinale playoff

Pass staccato. «Forza ragazzi, noi ci crediamo». I tifosi cantano e ballano a Cercola per la vittoria degli azzurri, che si sono aggiudicati il doppio confronto con i siciliani. Con pieno merito capitan Fernando Perugino e compagni si ritrovano in semifinale playoff, in virtù del risultato di gara 2. All’andata come al ritorno, gli atleti di Nicola Ferri segnano cinque gol e Napoli Futsal-Meta Catania finisce 5-3.

Padroni di casa con la classica tenuta, ospiti in maglia bianca. Viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Assente Rodolfo Fortino per un problema muscolare, indisponibile Attilio Arillo, in panchina a sostenere i suoi.

Di sinistro Javier Alonso finta il passaggio e segna. Il numero 7 porta in vantaggio la compagine di Cristian Cipollini (2’36”). Risponde il suo omologo, ovvero uno scatenato Massimo De Luca. Finte ubriacanti e arriva l’1-1 (6’13”). Basta 1’29” a Giovanni Pulvirenti per firmare il nuovo sorpasso catanese (1-2). Rischiano due volte i ragazzi di Ferri: ci pensa Lorenzo Pietrangelo.

Splendida davvero la cornice di pubblico in occasione del quarto di finale. «Siamo partenopei, noi siamo partenopei». «Napoli gonfia la rete». «Fate gol, fate gol», i cori dalle gradinate ad incitare i beniamini sul parquet. Mateus impegna Sebastiano Tornatore, ma la transizione veloce di Luca De Simone su iniziativa di un ispirato De Luca segna il punto di svolta del match: 2-2 (12’57”). Lancia baci e mostra il cuore il pivot classe 1995. Tenta il raddoppio personale dalla distanza De Luca, prove generali per il morso del cobra. Il mancino napoletano classe 1987 confeziona un (altro) assist vincente per l’argentino Cristian Borruto, che non si lascia pregare: 3-2 (16’11”). Si va al riposo sul +1 per gli azzurri.

Derby dei vulcani. Nella ripresa show del paraguaiano Javier Adolfo Salas. Disorienta gli avversari il numero 10 e ne mette a sedere uno. Con una giocata pazzesca trafigge Tornatore: 4-2 (23’19”). Subito vicino al 4-3 Constantino Vaporaki. E pure Alonso ci prova. Lanciato da Humbero Honorio, De Simone viene fermato dall’estremo difensore isolano. Il 23 trattiene il 22: cartellino giallo per De Simone, che disturba Carmelo Musumeci. Sorprende su punizione la retroguardia partenopea Wesley Porfirio Machado Bocao.

Gran gol all’incrocio dei pali, agevolato dall’incertezza della barriera: 4-3 (24’25”).

Subito dopo Pietrangelo sventa una nuova minaccia e con il piede destro chiude definitivamente la porta. Il Catania cala il power play (Franco Spellanzon) a 4’40” dalla fine. Il Napoli recupera palla, anticipa tutti Borruto e Rafinha deposita nel sacco: 5-3 (36’07”). Gli azzurri resistono e non mollano: traversa siciliana a 23 secondi dal gong ed ennesimo intervento provvidenziale di Pietrangelo a 18 secondi dalla sirena. Cala il sipario a Cercola con il Napoli in semifinale.