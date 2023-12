Napoli femminile-Como 0-0, primo punto stagionale per le azzurre

Primo punto. Bisognava aspettare la decima giornata di Serie A per cogliere un risultato utile. E così, dopo nove sconfitte di seguito, arriva un pareggio tra le mura amiche. A reti inviolate. Sì, perché il gol all’ombra del Vesuvio è roba da Chi l’ha visto?. Soltanto tre marcature in altrettante sconfitte a firma di Elisa del Estal (gara d’esordio), Giulia Giacobbo (nel derby con il Pomigliano) e Valentina Gallazzi (con la Juventus).

All’andata, domenica 17 settembre, finì 2-1 in favore delle lariane. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola Napoli femminile-Como termina 0-0, senza né vinti né vincitori. Il tecnico Biagio Seno deve rinunciare a capitan Paola Di Marino, ad Alice Corelli e ad Alice Giai. Le due formazioni si studiano nel primo tempo e non affondano il colpo. I tentativi delle spagnole del Estal e Paloma Lazaro non sortiscono gli effetti sperati. Ci provano la slovacca Dominika Skorvankova e Giulia Rizzon: annullato per fuorigioco il gol della numero 24 ospite. Insiste il Como con la finlandese Ooana Sevenius: nulla di fatto.

Nella ripresa Margherita Monnecchi centra la traversa (69’). Analoga sorte tocca a Paloma Lazaro subito dopo. Greta Di Luzio non trova lo specchio della porta (81’). Tentativo della svedese Marija Banusic di testa ma blocca la slovacca Maria Korenciova.

Nessun gol e poche emozioni.