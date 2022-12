Napoli femminile, gara verità domenica a Cercola contro la Lazio

Ultima del 2022. Per il big match di domenica 18 dicembre (ore 16) contro la Lazio capolista, il Napoli femminile chiama a raccolta i suoi tifosi. Capitan Paola Di Marino e compagne si appellano al sostegno caloroso dei supporter azzurri.

Posta in palio pesante, con l’obiettivo dichiarato di accorciare il divario in classifica. Biancocelesti imbattute, partenopee desiderose di riscatto, dopo il pareggio maturato in trasferta con il San Marino (1-1). Si giocherà allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola: ingresso gratuito per consentire la più ampia partecipazione in tribuna.

«Potevamo far meglio, specie nel primo tempo», afferma l’attaccante portoghese Adriana Gomes, artefice dell’ottavo gol in campionato. Gioia solo parziale per il numero 7. «Onestamente avremmo anche potuto vincerla nella ripresa, quando ci è mancata un po’ di fortuna, visto che le titane sono andate in vantaggio nel nostro momento migliore», ricorda la giocatrice lusitana.

«Il campionato di serie B è lungo, equilibrato e competitivo: la corsa promozione non sarà limitata soltanto alla Lazio e al Napoli», osserva Adriana. «Dobbiamo preparare al meglio la sfida contro la capolista, cercando di far valere il fattore campo», annuncia Gomes, sempre protagonista in campo. «Ho realizzato un bel gol. Quando però non si vince, c’è poco da gioire a livello personale», conclude la connazionale di Cristiano Ronaldo.

Le azzurre hanno provato a ribaltare il risultato senza però riuscirci. Il club presieduto da Alessandro Maiello è quarto in griglia, a soli cinque punti dalla Lazio. Si preannuncia davvero interessante la 12esima giornata, perchè può decidere le sorti della cadetteria.