San Marino-Napoli femminile 1-1, rallenta la corsa delle azzurre

Lo sgambetto di Giulia Domenichetti. Si riprende una parziale rivincita l’ex di turno, tanto da rallentare la corsa del Napoli femminile, che non va oltre l’1-1 con il San Marino. Con il risultato maturato ad Acquaviva aumenta il distacco in classifica dalla capolista. La Lazio vince 3-2 sul Trento con la marcatura della greca Despoina Chatzinikolaou (attaccante di Vouliagmeni che ha indossato la maglia azzurra dal 2019 al 2022) e la doppietta di Noemi Visentin, portandosi a quota 29. Capitan Paola Di Marino e compagne perdono terreno, scivolano al quarto posto (24), superate dalla Ternana e dal Cesena (25).

Primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa le titane si portano in vantaggio con il primo centro stagionale di Giorgia Bertolotti (60’). Pareggia i conti la portoghese Adriana Gomes (82’), mettendo a referto l’ottavo gol in campionato.

Il tecnico francese Dimitri Lipoff si affida nuovamente al 4-3-1-2 con Sara Tamborini dietro le due punte. Assenti la croata Antonia Dulcic e l’italo-irlandese Melissa Toomey. Esordio dal primo minuto per la spagnola Elisa del Estal Mateu, con l’altra iberica Sara Tui a sostegno. Terzino destro Martina Di Bari.

Finisce alta la punizione di Simona Zito dalla distanza (6’). Sugli sviluppi del calcio d’angolo di Raffaella Barbieri deviazione di punta di Gaia Bolognini e palla sul legno (13’). In completo verde, Matilde Copetti si esalta con i piedi sul tocco ravvicinato di Barbieri (21’). Arriva la prima conclusione del Napoli con del Estal su assist di Tamborini: palla morbida tra le braccia di Francesca Montanari (29’). Le azzurre crescono con il passare dei minuti ma non creano grandi pericoli.

Nella ripresa l’allenatore transalpino schiera subito Romina Pinna per dare maggiore consistenza all’attacco partenopeo. Preferisce l'assist al tiro da buona posizione Tui per Gomes (50’). Yesica Menin imbecca Bertolotti, che festeggia la prima segnatura in B con il destro all'incrocio. Ci prova Giulia Ferrandi con un mancino al volo, para Montanari (62’).

Entra l’ex Serena Landa (al posto di Claudia Mauri al 64’) e il Napoli passa al 4-3-3. Tenta la conclusione di destro Pinna con palla sull'esterno della rete. Le partenopee fanno le prove generali con la punizione di Sara Tui, deviata sulla traversa con la punta delle dita da Montanari (71’). Reclama un calcio di rigore il Napoli per il mani in area di Zito (76’). Asse Tui-Gomes per il pareggio definitivo. Di destro l’attaccante portoghese supera l’estremo difensore del San Marino. Il club presieduto da Alessandro Maiello ha nel finale la chance di aggiudicarsi l’intera posta in palio, ma Melissa Nozzi spara alto. Va decisamente stretto il pari a capitan Di Marino (e socie), espulsa per proteste dopo il triplice fischio.

Domenica 18 dicembre (ore 14.30) lo scontro diretto con la Lazio a Cercola. La 12esima giornata sarà l'ultimo turno del 2022.