Napoli femminile-Lazio 2-0, capolista battuta e corsa promozione riaperta

Saltano, ballano, si abbracciano. Sulle note de ‘O surdato ‘nnammurato festeggiano la vittoria meritata sulla Lazio. Le azzurre chiudono nel migliore dei modi il 2022, aggiudicandosi lo scontro diretto con la capolista non più imbattuta e riaprono la corsa promozione. Vale tanto il 2-0 maturato allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, perché consente alle ragazze di Dimitri Lipoff di accorciare in classifica e ridurre il divario con le biancocelesti, che dispongono soltanto di un risicato margine di +2. Adriana Gomes (10’) e Romina Pinna (55’) regalano un successo prezioso quanto fondamentale e consentono di riprendersi il secondo posto in solitaria.

Porta bene la nuova maglia al Napoli femminile. Esordio fantastico per le azzurre, prive del capitano Paola Di Marino, che ha scontato un turno di squalifica, ma sempre più «figlie del Vesuvio». E nel giorno del suo 30esimo compleanno Claudia Mauri si dona un meraviglioso cadeau. Federica Veritti e Sabrina Tasselli in campo dal primo minuto. Ben cinque le ex di turno: Despoina Chatzinikolaou, Sofia Colombo, Sofieke Jansen, Chiara Groff e Martina Toniolo.

Inizia con il piede giusto la formazione di casa. Mauri e la spagnola Sara Tui mettono nella migliore condizione di colpire l’attaccante lusitana. Provano a rovinare i piani del Napoli Colombo e Deppy. Si mette al servizio della squadra la connazionale di Cristiano Ronaldo, sfornando due assist, che però non vengono raccolti dalle sue compagne. Concessi 60 secondi di recupero da parte del direttore di gara Riccardo Tropiano.

Nella ripresa il Napoli raddoppia con Pinna e chiude definitivamente la contesa. Illuminante il lancio di Sara Tamborini. Silvia Vivirito tenta una magia, dopo aver rubato palla a Martina Di Bari. Colombo impegna Tasselli ma di rilevante ci sono soltanto i 6 minuti aggiuntivi. Le partenopee salutano i tifosi a quota 27.