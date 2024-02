Napoli femminile-Roma 0-1, testacoda a Cercola

Due volte in una settimana. Tre giorni fa la gara di ritorno dei quarti, vinta dalle giallorosse 3-0 e pass staccato per le semifinali di Coppa Italia. In campionato si ritrovano nuovamente Napoli femminile e Roma allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dove termina con un altro ko, seppur di misura, per le ragazze di Biagio Seno. Decide la 16esima giornata di Serie A la marcatura di Manuela Giugliano (44’). La calciatrice di Castelfranco Veneto regala tre punti pesanti alle capitoline.

Si gioca sotto una pioggia incessante. La cenerentola contro la capolista. Un testacoda in diretta su Dazn. Non basta la grinta di capitan Paola Di Marino a scuotere un gruppo dalle potenzialità inespresse.

Provano a condurre le operazioni le padrone di casa. Lanciata in profondità, la spagnola Elisa del Estal ha trovato l'intervento falloso dal portiere giallorosso Camelia Ceasar: la rumena prima ammonita del match (2’). Non tarda la risposta della Roma con l’ex di turno Valentina Giacinti (5'). Già protagonista nella gara con il Sassuolo (due rigori parati), la croata Doris Bacic ha risposto presente. Insistono le campionesse d’Italia in carica. Dalla distanza Giugliano ha costretto Bacic a rifugiarsi in calcio d'angolo (8’). Sugli sviluppi del corner Elena Linari ha colpito la traversa. Si fa vedere al 17' l'ex Paloma Lazaro: da distanza ravvicinata ha trovato la respinta di Ceasar. Si rende pericolosa Giacinti al 33' con l’intervento reattivo di Bacic. Lancio in verticale di Paola Di Marino a cercare del Estal, arriva la chiusura di Linari. Il primo tempo si chiude con le giallorosse in vantaggio. Su cross della norvegese Emilie Haavi non manca l’appuntamento con il gol Giugliano.

Nella ripresa occasione di Elisa Bartoli di testa sul cross di Giugliano: ci pensa la deviazione di Paloma Lazaro a scongiurare altri pericoli. Lucia Di Guglielmo trova la traversa (80’) e Giacinti si vede annullare un gol per fuorigioco. Dopo il debutto stagionale allo stadio Enzo Ricci, speranze affidate alla numero 99 di acciuffare il pari. All'85' il tiro di Morena Gianfico, subentrata quattro minuti prima. Seconda presenza in Serie A per la 16enne puteolana.

L’incontro finisce con uno scarto minimo.