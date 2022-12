Napoli , Arillo: «Vogliamo vincere lo scudetto»

Nona sinfonia. Un’altro grande successo e il terzo derby stagionale vinto. E’ il Napoli Futsal delle meraviglie a guidare la classifica di serie A. Dirompente la forza dispiegata sul parquet da capitan Fernando Perugino e compagni. Con una freccia in più nella faretra di David Marìn: Attilio Arillo va due volte a bersaglio. Fantastica la rovesciata dello scugnizzo di Pianura, che sfrutta il rilancio perfetto di Marcio Ganho. Il numero 9 stoppa di petto e poi fa esplodere letteralmente il Centro Sportivo Cercola. A seguire dispensa una ulteriore perla, che infiamma la tifoseria presente.

«Sapevamo delle difficoltà con la Feldi Eboli, ma nello stesso tempo giocavano in casa e volevamo fare bene», racconta il laterale classe 1994. «Siamo contenti di aver vinto e siamo ancora più contenti di averlo fatto contro le volpi, sapendo che sono una delle pretendenti per vincere lo scudetto», ammette l’ex di turno, che non nasconde le ambizioni stagionali. «Noi ci siamo e vogliamo arrivare lontano per conquistare il tricolore», auspica fiducioso ‘O Lion, come viene soprannominato nell’ambiente.

«Si sono fatte sentire le assenze di Rodolfo Fortino e Javier Adolfo Salas», osserva Arillo, che esterna il suo entusiasmo. «Sono molto contento di aver segnato altri due gol. In questo momento mi sento bene e sono felice, abbiamo un gruppo unito e anche questo mi aiuta tanto», asserisce convinto il talento napoletano, assoluto protagonista nel big match con i rossoblu.

«La rovesciata è stata un gesto bellissimo: riguardo ancora la scena, perché sono quelle marcature indelebili, che non si possono cancellare dalla memoria. Speriamo di realizzarne altre ancora più belle», scherza Arillo, proiettato alla prossima sfida interna. «Venerdì 9 dicembre (ore 20.30) arriva il Petrarca Padova. Vogliamo continuare la striscia positiva e intendiamo vincere per difendere la vetta», avverte Attilio, che esalta la torcida partenopea. «Un grazie speciale va a tutti i tifosi che ci seguono sempre: sono la nostra marcia in più», conclude grato Attilio Arillo, che insieme a capitan Perugino ha esibito il cartello con la scritta: «Forza Ischia non mollare, Napoli è con te».