Napoli Futsal, porta blindata con Jurij Bellobuono

Porta blindata. Marcio Ganho va in prestito alla Roma Calcio a 5. Saluta l’estremo difensore brasiliano classe 1998 e al suo posto arriva Jurij Bellobuono, il portiere della Nazionale italiana.

All’ombra del Vesuvio ritrova Gennaro Galletto, Juan Adrian Salas e Marco Ercolessi, con i quali ha vinto la Coppa Italia al PalaVesuvio. «Vestire la maglia della propria città è meraviglioso», dichiara soddisfatto l’ex giocatore del Real San Giuseppe. «Bisogna difenderla e onorarla fino alla fine in tutte le competizioni», spiega il numero 12.

Motivazioni a mille. «Sono carico per questa nuova stagione e spero di portare trofei in città», auspica fiducioso Bellobuono, cresciuto nel settore giovanile del Napoli che fu di Ciro Veneruso, aggregato in prima squadra dal 2016 e vincitore dello scudetto juniores nel 2017.

Ritorna nella sua Partenope. «Non vedo l’ora di iniziare, sempre forza Napoli», dice il classe 1998, che ha già difeso i pali dell’Italfutsal under 21 e under 17.

«Era assolutamente una mia volontà avere il miglior portiere italiano, titolare della Nazionale», osserva il presidente Serafino Perugino. «Ho voluto comprare il cartellino dal Real San Giuseppe e assicurarmi le sue prestazioni, consentendo alla squadra di aumentare in maniera esponenziale il tasso di qualità, tenendo alta l’asticella delle ambizioni», assicura il patron azzurro. «E mettiamo un ulteriore tassello al mio piccolo sogno, quello di avere in squadra tanti ragazzi napoletani», dice il massimo dirigente. «Do il mio benvenuto a Jurij, sicuro che faremo grandi cose insieme», conclude Perugino.