Napoli Futsal, stagione finita per Marcio Ganho: rottura del legamento crociato

Tegola Napoli. Stagione finita per il portiere brasiliano Marcio Ganho, che ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco sinistro. Non a caso Massimo De Luca ha mostrato la maglia numero 12 a favore di telecamera nell’ultima gara del 2022, vinta in trasferta contro la Fortitudo Pomezia. E il successo che ha consolidato il primato in classifica è stato dedicato al giocatore classe 1998. Il tecnico spagnolo David Marìn dovrà fare i conti con questa emergenza nel 2023, affidando la porta a Lorenzo Pietrangelo. A disposizione anche Andrea De Gennaro, estremo difensore 2002.

«Forza Marcio, ti aspettiamo», il messaggio via social della compagine presieduta da Serafino Perugino. Dopo un consulto col professore Ugo Camilleri, la società ha disposto l'intervento chirurgico, che sarà effettuato nella prima settimana di gennaio. Il club partenopeo farà tutto il possibile per assicurare al talento di Curibita le migliori cure e lo sosterrà nel suo percorso di recupero.

Argentino a Napoli. Ormai imminente l’arrivo all’ombra del Vesuvio dell’asso Cristian Borruto, ex compagno di De Luca, del paraguaiano Javier Adolfo Salas e del carioca Humberto Honorio all’Italservice Pesaro, già tre volte campione d’Italia e del mondo.

Calendario. Sono previste cinque gare per capitan Fernando Perugino e compagni nel primo mese del nuovo anno. Si riparte tra le mura amiche all’Epifania (ore 20.30) contro L84 dell’ex Luis Felipe Naibo Turmena. Prima trasferta del 2023 sabato 14 gennaio con Pistoia al PalaCarrara (ore 16). Poi Ciampino Aniene venerdì 20 gennaio (ore 20.30) a Cercola, dove si disputeranno gli ottavi di Coppa Italia contro i toscani martedì 24 gennaio (ore 19). Infine il derby con il Real San Giuseppe al PalaCoscioni di Nocera Inferiore sabato 28 gennaio (ore 18).

Non è mancato il ricordo del compianto Marcolino Giancotti con il consueto memorial.