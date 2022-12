Napoli Futsal campione d'inverno con sei punti di vantaggio

Campione d’inverno. Con la vittoria odierna dell’Olimpus Roma su 360GG Monastir (2-0) al PalaOlgiata si è completato il 14esimo turno di serie A. Il Napoli Futsal ha chiuso nel migliore dei modi il 2022: vetta consolidata. Capitan Fernando Perugino e compagni dispongono di un interessante tesoretto: +6 il cospicuo margine di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Seconda forza del campionato la compagine capitolina, unica formazione ad aver battuto il club partenopeo.

I ragazzi di David Marìn hanno conquistato ben 37 punti. Quello con la Fortitudo Pomezia è stato un successo importante per il club presieduto da Serafino Perugino, privo di Attilio Arillo, Javier Adolfo Salas e Marcio Ganho, a cui è stato dedicato il trionfo. Sabato 7 gennaio 2023 è fissata la ripresa, con il Napoli che sarà impegnato a Cercola contro L84 dell’ex Luis Felipe Naibo Turmena.

«Abbiamo saputo reagire al doppio svantaggio», ha dichiarato l’allenatore spagnolo classe 1971. «La Fortitudo Pomezia ha iniziato meglio, è andata avanti nel punteggio, ma abbiamo preso ritmo», ha osservato l’entrenador di Madrid. «Nella ripresa grande prestazione di Francesco Molitierno (ex di turno), con i padroni di casa molto cinici», ha ricordato Marìn, non a caso eletto miglior tecnico all’estero nel 2018. Decisiva la doppietta del brasiliano Mateus Neuhaus Garcia, che ha indossato la maglia gialla del power play ed ha risolto la contesa. «Con il portiere di movimento abbiamo fatto benissimo», ha concluso il coach del Napoli Futsal, incamerando tre punti pesanti e dando continuità alla striscia positiva. All'ombra del Vesuvio si sogna (doppiamente) in grande con il Napoli di Luciano Spalletti che punta al tricolore, così come il Napoli Futsal guidato da Marìn. Arrivederci al 2023.