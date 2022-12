Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal, ultima del 2022 per gli azzurri

Ultima del 2022. Sono pronti capitan Fernando Perugino e compagni ad affrontare la 14esima giornata di serie A. Gli azzurri chiuderanno in trasferta, affrontando la Fortitudo Pomezia domani al PalaLavinium (ore 19).

«Vogliamo finire l’anno con una bella vittoria», spiega alla vigilia Felipe Mancha. «La società ha costruito un gruppo per vincere lo scudetto. Siamo sulla strada giusta», ammette il laterale classe 1992. «E’ importante arrivare bene e in fiducia ai playoff, la parte più importante della stagione», avverte il numero 17. «Sono al Napoli per giocare e aiutare la squadra». Idee chiare quelle di Felipe Pinto Viana de Oliveira. «Aspettiamo Titi Borruto». L’asso argentino arriverà il 3 gennaio 2023 e indosserà la maglia numero 22. «Pomezia è una buona squadra ma dobbiamo fare il nostro meglio», osserva il nazionale della Romania.

Valore aggiunto. «Cristian Borruto è un grandissimo talento e lo ha dimostrato per tantissimi anni. E’ un campione del mondo con l’Argentina, un giocatore di qualità», asserisce il tecnico David Marìn. «E’ senza dubbio un acquisto importante per la seconda parte di stagione. Può marcare la differenza in ogni partita, una volta che si inserisce nel gruppo», prosegue l’entrenador di Madrid.

2022 bellissimo. «Giocheremo in un campo difficile domani, perché i nostri avversari stanno trovando le misure giuste. In porta hanno una vera garanzia come Francesco Molitierno», tiene a precisare Marìn. «La squadra ha saputo reagire agli infortuni di Rodolfo Fortino e Javier Adolfo Salas. Sono davvero contento, perché i ragazzi stanno costruendo il futuro, assicurando una certa regolarità di risultati e solidità sul parquet. Dobbiamo continuare così nel 2023», conclude l’allenatore del Napoli Futsal.