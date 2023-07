Giorni di meritato relax per Raffaele Palladino, il golden boy della panchina. Il 39enne tecnico originario di Mugnano, al debutto in serie A, ha salvato il Monza e si prepara per una nuova stagione alla guida del club brianzolo, che passerà probabilmente di mano dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Palladino, che ha completato il corso di prima categoria a Coverciano, è ospite della famiglia Gagliano, proprietaria dell'hotel Tritone a Praiano. Salvatore e Genny Gagliano sono personaggi noti non soltanto nel settore alberghiero ma anche nel mondo del calcio per i trascorsi dirigenziali in Figc e nella Salernitana.

raffaele-palladino