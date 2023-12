Pomigliano-Sassuolo 0-2, le pantere chiudono il 2023 con un ko

Una giornata storta. Capitan Gaia Apicella e compagne salutano il 2023 con due sconfitte. Dopo il ko esterno con la Juventus (4-0), segue l’insuccesso interno con il Sassuolo (0-2). Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco decidono le reti della svedese Loreta Kullaski (4’) e della scozzese Lana Clelland (48’).

Sfuma l’aggancio in classifica. Le emiliane allungano e si portano a quota 11. La gara si mette subito in discesa per le neroverdi, che passano in vantaggio dopo 240 secondi dal fischio d’inizio. E’ la numero 99 a colpire. Provano a rispondere immediatamente le padrone di casa con Apicella, Zhanna Ferrario, Virginia Di Giammarino e la francese Iris Rabot. Il direttore di gara Valerio Vogliacco di Bari non sanziona un fallo da rigore per l’entrata della belga Kassandra Missipo sull’ugandese Violah Nambi (37’).

Nella ripresa parte forte il Sassuolo con una conclusione di Kullashi alta sulla traversa (46’). Due minuti e la squadra di Gianpiero Piovani (di Orzinuovi come Cesare Prandelli, ex Ct della Nazionale) raddoppia con Clelland, che beffa la statunitense Anna Buhigas (0-2). La squadra di Alessandro Caruso non molla. Ci prova Aryana Harvey, ma la conclusione finisce alta sulla traversa. Il colpo di reni di Buhigas sul forte tiro dal limite di Cecilia Prugna manda il pallone in angolo (65’).

Chiara Beccari e Missipo sfiorano la terza marcatura per le neroverdi (66’). La figlia e nipote d’arte Debora Novellino insidia la transalpina Solene Durand (72’). Ultimo acuto quello di Daniela Sabatino, che calcia sull’esterno della rete (79’). Scorrono poi i sette minuti di recupero. Il club presieduto da Raffaele Pipola ritornerà in campo sabato 13 gennaio 2024 contro la capolista Roma al Tre Fontane. E’ già tempo di Natale e mercato.