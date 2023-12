Milan-Napoli femminile 1-1, azzurre beffate dalla Laurent al 96’

Secondo punto. Politica dei piccoli passi per capitan Paola Di Marino e compagne in Serie A. Dopo il pareggio a reti inviolate maturato con il Como allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, arriva un altro pari con il Milan alla Puma House of Football-Centro Pepino Vismara. Va decisamente stretto il risultato alle ragazze di Biagio Seno. Le azzurre si portano in vantaggio con la spagnola Elisa del Estal (58’), ma si fanno rimontare dalla francese Emelyne Laurent in pieno recupero (96’). Sa di beffa l’1-1 per il Napoli femminile che vede sfumare così il suo primo successo stagionale.

Attacco spagnolo. Paloma Lazaro affianca del Estal. Non si segna nella prima frazione di gioco. Rossonere subito propositive: il primo tiro della gara ad opera di Valentina Bergamaschi viene scoccato un minuto dopo il fischio d’inizio. La croata Doris Bacic chiamata in causa al 19’ sulla conclusione della svedese Kosovare Asllani: deviata in corner la sortita potente ma centrale della milanista classe 1989. Segue il salvataggio della giapponese Miharu Kobayashi sull’olandese Chantè Dompig. Paolo esterno del Milan al 30’. Finisce alta la volée di controbalzo di del Estal.

Nella ripresa il Napoli si è portato avanti con il colpo di testa di del Estal su cross di Gina Maria Chmielinski (0-1). Altro salvataggio delle partenopee con Tecla Pettenuzzo: insidioso il pallonetto di Dompig. E Bacic si esalta proprio su Dompig con una parata straordinaria (72'). Napoli a difesa del vantaggio con Martina Di Bari e Sofia Bertucci. Sfuma in due circostanze il raddoppio con la svedese Marija Banusic e del Estal. E così, al 96’, Laurent trafigge Bacic.