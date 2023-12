Juventus-Pomigliano 4-0, sonora sconfitta per le pantere

Punteggio pesante. Capitan Gaia Apicella e compagne iniziano il girone di ritorno allo stadio La Marmora di Biella, dove incassano una sonora sconfitta. Difficile, se non impossibile, tenere testa alle bianconere di Joe Montemurro. Strapotere Juventus, che cala il poker con l’islandese Sara Bjork Gunnarsdottir (30‎'‎), la doppietta dell’olandese Lineth Beerensteyn (66‎'‎ e 70‎') e ‎Barbara Bonansea (94‎'‎).

In partita fino al secondo gol, il Pomigliano di Alessandro Caruso mostra il miglior volto, con le pantere sempre nel match. Reduce dal buon pari di Como, il club granata mostra di essere pienamente in fiducia, grazie al successo maturato nel derby con il Napoli femminile. Le campane reclamano un rigore per un tocco di Cecilia Salvai. La guatemalteca Ana Lucia Martinez colpisce il palo.

Passa la Juventus al 29’: di testa Gunnarsdottir gira un pallone imprendibile sul secondo palo. L’argentina Dalila Belen Ippolito inventa un delizioso traversone ma è attenta Roberta Aprile, che di pugni libera l’area (44’).

Nella ripresa monologo bianconero. Reclama un calcio di rigore il Pomigliano al 56’: la sfera tocca il braccio di Salvai. Protestano le pantere. Di sinistro Martinez colpisce il palo dai 25 metri (59’). La Juventus sale in cattedra e raddoppia con Beerensteyn. Ancora il numero 18 firma il 3-0. La squadra di Caruso accusa il colpo ma non si disunisce e arriva alla conclusione con Nambi, che viene respinta da Aprile. In pieno recupero il sigillo di Bonansea dagli undici metri, che fa calare definitivamente il sipario.