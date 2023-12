Napoli femminile-Como, inizia il girone di ritorno

Giro di boa. «A me le cose facili non piacciono». Capitan Paola Di Marino è la vincitrice del primo eBay Values Award per la stagione 2023-2024. Il numero 5 veste da ben 16 anni la maglia del Napoli femminile, che domani pomeriggio affronta il Como allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. La decima giornata di Serie A verrà trasmessa in diretta su Dazn.

Vera bandiera il difensore classe 1994, sempre correttissima in campo. Quella di Paola, procidana doc, è una storia che incarna i valori dell'attaccamento territoriale e della perseveranza. E Di Marino carica le sue compagne alla vigilia della delicata sfida con le lombarde. Salvezza stagionale l'obiettivo delle ragazze di Biagio Seno.

Un calcio contro la violenza. Le due giocatrici azzurre Federica Verritti e Giulia Giacobbo hanno preso parte alla campagna #IoLotto, ideata e realizzata dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Il nuovo spot intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza istituiti da Palazzo San Giacomo.