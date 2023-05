Pomigliano-Sassuolo 1-2, le pantere scivolano nel finale a Palma Campania

Como e Sampdoria. Si deciderà con le lombarde e le liguri la permanenza in serie A del Pomigliano. Capitan Gaia Apicella e compagne si giocano tutto in 180 minuti, dopo aver sprecato una ghiotta chance con il Sassuolo (ormai già salvo) a Palma Campania.

Nei cinque minuti di recupero matura una sconfitta evitabilissima per le pantere, che sciupano tante occasioni da rete e rimediano un ko di misura (1-2). A Valeria Monterubbiano (35’) risponde Alice Corelli (58’). Chiude l’ottava giornata della poule salvezza la scozzese Lana Clelland (91’).

In campo Giorgia Tudisco, ex di turno, schierata nel ruolo di centrale difensivo, ed Eleonora Goldoni, ex Napoli femminile. Da segnalare il ritorno in panchina di Carlo Sanchez, che ha dirottato Angela Passeri sulla fascia sinistra al posto di Martina Fusini come terzino.

Doppio brivido al 25’ e al 38’ per la retroguardia granata con la traversa colpita dall’ungherese Virag Nagy. Ci prova due volte Goldoni a sorprendere Sara Cetinja. Taty la giocatrice più bersagliata. Le emiliane ricorrono sistematicamente al fallo tattico per arginare l’esuberanza tecnica della brasiliana. Dalla distanza il destro della numero 27 in maglia bianca con la bordatura verde regala il vantaggio alla squadra di Gianpiero Piovani. «Andiamo, andiamo», dice il tecnico napoletano alle sue atlete, nel tentativo di scuoterle. E arriva la reazione del Pomigliano con la conclusione di Virginia Di Giammarino parata da Lia Lonni (38’).

Nella ripresa doppia sostituzione per la compagine di casa: in campo Debora Novellino e Alice Corelli, che hanno rilevato Veronica Battelani e Di Giammarino. Le pantere si riversano in attacco e producono una mole di azioni. Destro a giro dal limite dell’area scoccato da Corelli e 1-1.

Mostra il cuore l'artefice del pari, abbracciata dalle sue compagne.

Continuano a produrre trame offensive le campane. La cavalcata solitaria della guatemalteca Analu Martinez viene fermata dall’uscita dell’estremo difensore avversario (65’). E ancora Corelli, Lana Golob e Apicella non trovano lo spazio giusto per battere a rete da due passi (70’). Taty in area scarica il suo destro su Lolli (74’). Insistono le campane ma non trovano il varco giusto. Seguono il palo di Clelland (83’) e il gol in fuorigioco della danese Dajan Hashemi (88’).

Si abbatte il diluvio su Palma Campania. La serba Cetinja vola a sventare il pericoloso tentativo di Benedetta Brignoli (90’), ma nulla può sul piazzato di Clelland, che vale l’1-2 definitivo. Apicella (nelle foto di Ferdinando Sodano) esce per ultima dal rettangolo verde, ripensando ad un pomeriggio davvero storto.