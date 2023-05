Pomigliano-Sassuolo, tre finali alla salvezza

Una bella doppietta con il Parma e non solo. Il Pomigliano dipende dalle sue giocate e dalle sue reti. Avverte la fiducia del gruppo e la stima dell’ambiente, sentendo la responsabilità del ruolo che ricopre. Al terzo anno in Italia, Ana Lucia Martinez Maldonado, detta Analu, non farà mancare il suo solito contributo nella sfida con il Sassuolo. Si gioca domani (ore 12.30 in diretta TimVision) l’ottava giornata della poule salvezza allo stadio comunale di Palma Campania.

«Siamo pronte per la partita con le emiliane», dichiara alla vigilia l’attaccante ex Napoli femminile e Sampdoria. «Sappiamo cosa può significare ottenere punti ed essere più vicini a raggiungere il nostro obiettivo», afferma fiduciosa la giocatrice classe 1990.

Neroverdi in testa al raggruppamento (32). «Sarà una partita molto intensa, il Sassuolo è una squadra che ha tanta qualità, ma siamo consapevoli dell'importanza della gara e metteremo in campo la massima concentrazione e la massima intensità», assicura la calciatrice numero 20.

Premesse. «Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto in allenamento, si vede una squadra che ha fame e voglia di fare bene. A livello di gruppo penso che siamo arrivati ​al match in un buon momento», asserisce Martinez.

Ottimismo. «Mi alleno duramente e confido fortemente nella forza del collettivo: ognuno farà la sua parte», conclude Analu (nella foto di Ferdinando Sodano).

Intanto la società presieduta da Raffaele Pipola comunica di aver ufficializzato il ritorno di Carlo Sanchez in panchina a tre giornate dalla fine. Una decisione assunta all’indomani delle (nuove e ulteriori) dimissioni di Nicola Romaniello.