Ternana-Napoli femminile 1-3 con la doppietta della spagnola del Estal

Buona la prima. Il cambio in panchina è servito a dare una scossa e il nuovo corso con Biagio Seno in plancia di comando è subito evidente. Fisionomia precisa, intensità e qualità. Giocano bene capitan Paola Di Marino e socie allo stadio comunale Moreno Gubbiotti. Prestazione encomiabile che vale l’intera posta in palio. Sistemate a dovere, le azzurre legittimano il successo esterno e non corrono rischi. Mentalità vincente e tranquillità nello spogliatoio. Ternana-Napoli femminile finisce 1-3 con la doppietta della scatenata spagnola Elisa del Estal Mateu (27’ e 54’) e la marcatura della portoghese Adriana Gomes (87’). Da segnalare il pareggio momentaneo di Camilla Labate con una conclusione da centrocampo (46’).

Formula Seno. Le partenopee riscattano il pari interno con il Ravenna, non si lasciano abbattere dal rigore parato da Katia Ghioc nella ripresa, stendono una diretta concorrente nella corsa promozione. Si rivede in mediana Claudia Mauri e Romina Pinna funge da trequartista alle spalle delle punte.

Si rende pericolosa Anastasia Spyridonidou con il destro da fuori area, Sabrina Tasselli blocca a terra (14’). Le azzurre fanno le prove generali per il vantaggio. La percussione solitaria sulla destra di del Estal crea un pericolo oggettivo alla difesa umbra. Scivola al momento del tiro l’attaccante lusitana. Di testa, su punizione laterale di Mauri, del Estal insacca (0-1). Iberica abbracciata da tutte le sue compagne. Prima dell’intervallo, clamoroso eurogol di Labate: destro da almeno 40 metri a sorprendere Tasselli fuori dai pali (1-1).

Nel secondo tempo partenza lanciata delle campane. L’ex di turno Federica Di Criscio atterra Gomes. Romina Pinna si incarica della battuta ma Ghioc respinge il rigore (51’). Passano tre minuti e del Estal si esalta. L’attaccante numero 19 graffia e firma il sorpasso (1-2). Segue la reazione della Ternana con il palo centrato da Flavia Lombardo (63’). Eleonora Pacioni sfiora il 2-2 (77’). La discesa trionfale di del Estal serve su un piatto d’argento la segnatura in scivolata di Gomes, che chiude definitivamente l’incontro. Espulsa per proteste Chiara Vigliucci. Serena Landa prova due volte ad arrotondare il punteggio ma la difesa umbra dice di no.

E' stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro.