Napoli femminile, cambio in panchina: ecco Biagio Seno

Meno di un anno. Tanto è durata l’esperienza del primo allenatore straniero sulla panchina del Napoli femminile. Capitolo chiuso. Alla vigilia della sfida esterna con la Ternana e a undici giornate dal termine del campionato di serie B, la società partenopea, presieduta da Alessandro Maiello, saluta il coach transalpino Dimitri Lipoff.

Adieu. «Il Napoli femminile comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto con l’allenatore Dimitri Lipoff a causa di intervenute divergenze sulla gestione tecnica e organizzativa della squadra». E’ la nota stampa diramata per l’avvenuto cambio in panchina. Marzo si conferma mese pazzo. «Il club azzurro ringrazia il tecnico francese per l’impegno profuso per la causa partenopea in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale». Finisce così l’avventura del mister di Lione, classe 1984, all’ombra del Vesuvio. Lascia capitan Paola Di Marino e compagne al terzo posto.

New entry (ma non troppo). «Nel contempo la società rende noto che a guidare la prima squadra sarà Biagio Seno, già direttore dell’area tecnica». Ecco l’altra notizia di giornata. «Seno sarà affiancato dal vice-allenatore Pasquale Illiano e dallo staff tecnico in forza al Napoli femminile dall’inizio di questa stagione».

Considerazioni. «Con Biagio abbiamo lavorato al progetto sportivo di questa stagione, pertanto conosce alla perfezione le qualità delle nostre calciatrici», spiega il direttore generale Marco Zwingauer. «Per questo motivo, in seguito alla separazione con Dimitri Lipoff, abbiamo deciso di affidargli l'incarico di guidare la squadra fino al termine della stagione assieme ad uno staff tecnico che sta facendo un lavoro eccezionale», dichiara il dg, che assicura convinto. «Faremo di tutto per essere protagoniste, ci crediamo e lavoreremo per toglierci quante più soddisfazioni possibile», conclude fiducioso Zwingauer.