scendono in campo nell'anticipo domenicale delle ore 12.30, per la 19esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal successo di Lecce colto nei minuti finali, grazie al quale hanno aumentato a 7 i punti di vantaggio sulla terzultima posizione al momento occupata da Brescia e Genoa; ripresa post natalizia negativa invece per gli emiliani, sconfitti 2-1 nel contestato match di Marassi col Genoa e fermi a soli 19 punti in graduatoria.(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. ALL.: Gotti. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Djuricic, J. Traore, Boga; Caputo.