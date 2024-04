Finisce 2-2 tra Salernitana e Sassuolo. I granata interrompono la serie di sei sconfitte consecutive con un pari in rimonta e una reazione d’orgoglio. Ultimi i granata, penultimo il Sassuolo. Retrocessione aritmetica sempre più vicina per la Salernitana ma rischia grosso anche la squadra di Ballardini.

La chance granata

La prima palla-gol è per la Salernitana: una bella azione che nasce da un cambio gioco di Candreva per Pierozzi, cross immediato e deviazione di Ikwuemesi neutralizzata con abilità da Consigli. L’unico tentativo pericoloso del centravanti nigeriano schierato titolare (al decimo minuto della ripresa è entrato al suo posto Weissman) con Candreva e Tchaouna larghi nel 4-3-3 proposto da Colantuono con la novità Gomis a centrocampo, sotto tono e sostituito al termine della prima frazione da Zanoli.

Uno-due Sassuolo

Il Sassuolo piazza l’uno-due nel finale di primo tempo, La partita la sblocca Laurientè che chiude al meglio nell’angolino una velenosa ripartenza nata da un’azione offensiva non concretizzata dalla Salernitana. Il raddoppio arriva per un errore ancora più clamoroso confezionato in tandem da Costil e Pirola: il portiere appoggia un pallone complicato al difensore centrale che viene anticipato da Pinamonti che serve Bajrami per la rete del raddoppio.

Fischi all'intervallo

All’intervallo fischi dai tifosi della curva sud, che avevano sostenuto la squadra per tutto il primo tempo e cori cotro i calciatori «Mercenari» e «Andate a lavorare»: all’Arechi tanti vuoti e il minimo stagionale di spettatori (allo stadio presenti il ds del Napoli Meluso e Micheli).

Il rigore di Candreva

La ripresa riparte nello stesso clima ma la Salernitana ha un sussulto e si procura il calcio di rigore per fallo di Ferrari su Tchaouna: trasformazione perfetta di Candreva che segna il sesto gol del campionato,. La rete consente ai granata di accorciare le distanze e di provarci con più convinzione: ancora spunto di Candreva e cross per Tchaouna anticipato. Il Sassuolo si ripropone e Costil si oppone a Laurientè. La squadra di Ballardini si presenta in modo minaccioso in altre occasioni. Anche la Salernitana ci prova soprattutto con le giocate di qualità di Candreva. Colantuono per gli ultimi minuti lancia Simy al posto di Pierozzi affidandosi a due attaccanti per gli ultimi tentativi offensivi e con Vignato e Candreva in appoggio. Al minuto 46’ Maggiore segna il 2-2. Poi parata di Costil su Ponamonti.