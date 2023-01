Società dilettanti e giovanili la Campania seconda in Italia

Campania seconda regione d'Italia per numero di società dei tornei dilettanti e del settore giovanile-scolastico. I dati, resi noti dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono relativi alla stagione 2020-2021, la prima post lockdown, dove si era già registrata in tutta Italia una riduzione di iscrizioni e tesseramenti.

La prima regione della Lnd è la Lombardia, con una quota del 12.5 per cento. Segue la Campania (10.9), quindi il Lazio (9.3). Ultima regione la Valle d'Aosta (0.3 per cento).

Il comitato campano della Figc - presidente Carmine Zigarelli, vice presidente Giuliana Tambaro - è al lavoro per migliorare le proprie strutture. Sono in corso confronti con il Comune per individuare un'area dove far sorgere la sede del comitato, campi di calcio e foresteria.