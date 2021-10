«Mi fa piacere per il pubblico». Si rallegra Domenico Panico per le risposte offerte in campo da capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne. L’apporto dei tifosi viene ripagato con prestazione e risultato. La terza vittoria in campionato consolida la classifica del Pomigliano e rende la navigazione più agevole.

«Battere il Verona non era scontato», ammette il tecnico granata. «Ripartire forte in campionato il nostro obiettivo dopo la partita di Coppa Italia, sapendo di affrontare uno scontro diretto molto importante per il prosieguo del torneo». Le pantere sfruttano al meglio il fattore Gobbato. «I punti iniziano a pesare e, pur essendo alla settima giornata, le scaligere si giocavano il tutto per tutto».

Prova di forza tra le mura amiche, merito della bosniaca Sara Cetinja e della svedese Marija Banusic, ma non solo. «Bravo il nostro portiere che ha fatto diversi interventi determinanti». E poi la doppietta dell’attaccante di Uppsala ha completato l’opera. Perla balistica dopo 53 secondi e diagonale efficace al 26’. «Leader e valore aggiunto, difficile da fermare», osserva l’allenatore napoletano, che si culla la calciatrice classe 1995, ex Chelsea e Montpellier, e tesse le lodi del gruppo.

«Abbiamo dimostrato un approccio positivo al match. Subito in gol al primo minuto e poi abbiamo tenuto bene il campo fino al 30’. E’ seguito il raddoppio e avuto diverse occasioni per segnare anche la terza rete». Cala l’intensità delle campane e aumenta la pressione delle venete. «Un nostro errore difensivo ha concesso il calcio di rigore alle avversarie», ricorda Panico. All’intervallo con un gol di vantaggio e punteggio mantenuto intatto fino al 90esimo.

«Le ragazze hanno ripreso il comando della gara dopo il 60', quando abbiamo cambiato assetto di gioco. Siamo passati al 4-2-3-1, togliendo un centrocampista e inserendo una punta esterna. Alzato il baricentro e creato altre occasioni con la Banusic e Giusy Moraca», afferma Panico (nella foto di Nicola Velotti). Domenica 7 novembre trasferta emiliana in casa del Sassuolo. «Siamo soddisfatti, stiamo facendo un bel lavoro. Dobbiamo continuare così, perché il campionato è ancora lungo e i punti da assegnare sono ancora tanti», conclude raggiante Panico.