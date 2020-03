© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barcellona-Napoli mai così vicine. Se i tifosi azzurri sperano di sapere la data del possibile ritorno di Champions League, le ragazze di mister Giuseppe Marino leggono e studiano a tinte blaugrana. E la Spagna, intanto, indica anche la strada maestra da seguire al mondo del calcio con il taglio ufficiale degli stipendi ai propri tesserati, dopo il braccio di ferro degli ultimi giorni.Meteora al San Paolo. Non ebbe vita facile a Fuorigrotta l’ambasciatore Unicef e unico calciatore ad aver vinto il Pallone d'oro per quattro volte consecutive. L’argentino vicecampione del mondo e medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Pechino nel 2008 protagonista nelle pagine di Leonardo Faccio. «Messi», El futbolista que bate todos los récords, il libro scelto daal tempo del coronavirus.Maglia numero 59, la bionda ala del Napoli Femminile si trova in Estonia, dopo aver risposto alla convocazione della sua Nazionale. Pallone sempre tra i piedi. La giocatrice classe’98 si allena, comunica costantemente con le sue compagne di squadra, per sapere come evolve la situazione all’ombra del Vesuvio. Scelta non casuale di Lisette: leggere un’autobiografia nient’affatto banale quella di Messi, in modo da attingere spunti di riflessione e non solo.Regista. Attualmente in Portogallo con la sua famiglia, il vicecapitano, con ottimismo, guarda al post pandemia, seguendo un corso a distanza del «Johan Cruyff Institute» - Education in Sport Management, istituzione riconosciuta a livello mondiale, intitolata al «Pelé bianco» (conio di Gianni Brera), formidabile numero 9, giocatore prima e poi allenatore e dirigente del Barcellona, interprete del «calcio totale», insignito per ben tre volte del Pallone d'oro.Ispirata da un mito intramontabile, Alessandra spiega la sua scelta didattica. «Ho deciso di intraprendere questi studi come parte del percorso che mi sono immaginata una volta che avrò smesso di giocare. Il corso è ovviamente online e per questo posso seguirlo in qualsiasi posto mi trovi. E' stata una fortuna che sia cominciato nei primi di marzo. Da un lato mi distrae dalle notizie che arrivano dall’Italia e non solo, dall’altro ho tempo per approfondire le materie, conclude «Nencio», pronta a ritornare sul rettangolo verde, per centrare l'ambita promozione in serie A.«Il Segreto».ha diretto la sua attenzione sul testo di Rhonda Byrne. Centrocampista ellenica, la 24enne attrae il pallone in campo, per poi smistarlo a dovere e destinarlo all’occorrenza. Tempi di gioco da dettare al passo di sirtaki. Prosegue così campagna social del club di Lello Carlino, dispensando cultura con l’hashtag #calciatricidaleggere.