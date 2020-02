Seconda contro terza. Di scena al PalaCercola Futsal Fuorigrotta contro Cobà. Finiì 4-4 al PalaSavelli con doppietta del mancino Luis Turmena.



«Siamo al rush finale e c'è il desiderio di fare bene contro una squadra di assoluto livello. Vogliamo intascare l'intera posta in palio», afferma ottimista Attilio Arillo. Il suo un buon momento di forma.



Distacchi e ritorni. Distanza siderale e di sicurezza. Il club presieduto da Serafino Perugino a 48, team di Campifioriti a 35: sono un'eternita' 13 punti di vantaggio. Biancazzurri tranquilli e motivati.



Con il Cobà si gioca alle 15: 20esima giornata di serie A2, girone B. Sul parquet tre diffidati: Grasso, De Simone e capitan Perugino. Calendario intenso: sabato 29 febbraio big match e derby campano con il Real San Giuseppe, poi la gara interna contro la Lazio mercoledì 4 marzo (ore19.30).



«Ci aspetta un mese veramente bello, in cui si deciderà tutto. Non pensiamo però alla Final Four di Coppa Italia e andiamo avanti di partita in partita», conclude Arillo.



Sorride anche l'under 21: vittoria sul campo della Feldi Eboli. I ragazzi di Ferri e D’Alicandro a tre punti dal primo posto matematico nella regular season. © RIPRODUZIONE RISERVATA