Meraviglia Pomigliano. Tralasciando la Coppa Italia e il successo sul Tavagnacco, sono tre le vittorie in campionato con Domenico Panico alla guida delle pantere. Non male per una neopromossa battere l’Inter, la Lazio e il Verona. Allo stadio Ugo Gobbato volano davvero Deborah Salvatori Rinaldi e compagne. Infliggono un bel 2-1 alle scaligere e salgono a quota 10 punti in classifica.

Forma e sostanza, qualità e quantità. Travolgenti e ciniche, le granata dettano legge tra le mura amiche. E poi super Marija Banusic pensa al resto. L’attaccante svedese fulmina su punizione il portiere svizzero Fanny Keizer. Destro a giro nell’angolo basso dopo 53 secondi e risultato sbloccato. Si ripeterà al 26’ la giocatrice numero 17, firmando la sua personale doppietta (2-0). Diagonale perfetto su assist del capitano Rinaldi.

Ex del Napoli femminile, Emma Errico prova a pungere la serba Sara Cetinja, sempre attenta e reattiva. Il guizzo di Giusy Moraca su lancio di Liucija Vaitukaityte viene respinto dall’intervento provvidenziale di Michela Ledri (33’). «Ordine, ordine», chiede espressamente il tecnico napoletano a Giulia Ferrandi. Al 40’ la camerunense Augustine Ejangue pasticcia in area e cagiona il fallo da rigore, trasformato dalla panamense Lineth Isabel Cedeño Valderrama. Intuisce, tocca ma non trattiene l’estremo difensore granata (2-1). Al di là dell’ingenuità commessa, evidente la superiorità delle padrone di casa.

Nella ripresa subentrano Gaia Apicella (fuori Ejangue) e l’argentina Dalila Belén Ippolito (al posto di Ferrandi). Banusic sfiora la tripletta, Cetinja difende il vantaggio. Ancora Errico prova a sorprendere le campane, mentre Moraca e Rinaldi tentano di arrotondare il punteggio.

Esordio perfetto del main sponsor Piccolo Supermercati e del top sponsor Ferrajoli, che sosterranno il Pomigliano (nelle foto di Nicola Veolotti) in serie A, così come della simpatica mascotte NonnoP. «Grande lavoro da parte di tutti», conclude soddisfatto Panico.