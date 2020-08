© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre C per i tre punti. «Servono cattiveria, cuore e cazzimma». È quanto chiede a gran voce il tecnicoade compagne.non è soltanto la seconda giornata die il posticipo domenicale delle ore 20.45. Esordio a porte chiuse per le azzurre allo stadiodiAggancio e riscatto. Tra le mura amiche, dopo la falsa partenza in, il club presieduto daproverà a battere la quotata formazione viola, che con la doppietta die le reti diha steso l’all'. Compito non semplice ma non impossibile, nonostante le assenze di, e l’indisponibilità sopraggiunta di. A dirigere l’incontro sarà l’arbitrodi«Siamo coscienti del valore dell’avversaria, ma questo deve aiutarci a giocare con quella cattiveria che è mancata a», ammette Marino alla vigilia del match contro una formazione accreditata per le primissime posizioni della classifica.Numeri. Allenata da, la Fiorentina finora ha vinto tutti e 28 gli incontri disputati contro neopromosse. Al Napoli la possibilità di interrompere questa lunga striscia. «Siamo convinti delle nostre capacità e combatteremo con il cuore e l’orgoglio. Metteremo l’anima e suderemo la maglia. Vedremo una squadra diversa, in campo con scaltrezza», assicura fiducioso Marino.Nuovo impianto. Le 22 calciatrici constateranno l’eredità delle. «Sarà emozionante tornare a giocare a Napoli in serie A. Peccato per l’assenza del pubblico sugli spalti». In maniera del tutto inusuale i tifosi di fede azzurra inciteranno le tartarughine dai balconi che affacciano sul Caduti di Brema. A Barra, infatti, si avverte trepidante attesa per il confronto con la Fiorentina.A viso scoperto. «C’è voglia di rivalsa dopo la gara di Bari». Tra le mura amiche «aumentano le motivazioni», anticipa Marino, convinto che «l’organizzazione tattica farà la differenza».Sul rettangolo verde il Napoli femminile intende «gettare il cuore oltre l’ostacolo».