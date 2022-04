Insieme per Napoli. In via Andrea Doria come nelle altre strade cittadine sono tanti i tabelloni per illustrare l’ambiziosa iniziativa. «La bellezza della sostenibilità» punta a preservare il mare e le spiagge di Partenope. Scendono in campo, non solo sul rettangolo verde, le calciatrici del Napoli femminile. Ci saranno Francesca Zavarese, Marika Caputo, le giocatrici della prima squadra e del settore giovanile. Tre appuntamenti in programma (sabato 9, mercoledì 13 e 20 aprile) voluti da Legambiente, in collaborazione con Idea Bellezza e il club presieduto da Lello Carlino.

Anticipando di 48 ore la Giornata nazionale del Mare (lunedì 11 aprile), si parte dal Molosiglio (ore 10), dove ci sarà un monitoraggio in barca a vela delle plastiche disperse in mare, grazie alla partnership con la Lega Navale di Napoli. Negli altri due appuntamenti le azzurre dispiegheranno il loro impegno sulla terraferma ed effettueranno la pulizia di dei due arenili, in via Caracciolo e a San Giovanni a Teduccio, e daranno vita a flashmob reali e virtuali, lanciando messaggi di educazione ambientale, atti a sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza dei giovani verso l'importante tema della salvaguardia del pianeta.

«Lo sviluppo sostenibile e Idea Bellezza è un binomio imprescindibile, portato avanti negli anni con l’obiettivo principale di dare un importante contributo al benessere della vita e per le future generazioni», spiega Giuseppe Maiello, Cavaliere del Lavoro e fondatore di Idea Bellezza. «Per tale motivo abbiamo concepito questi eventi in collaborazione con un ente di elevato rilievo morale e sociale come Legambiente Campania, facendo partecipare attivamente i giovani del nostro territorio come le calciatrici del Napoli femminile».

Sulla stessa lunghezza d’onda Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. «È fondamentale che anche il mondo dello sport così come quello dell'imprenditoria guardino alla promozione dei comportamenti virtuosi attraverso azioni concrete. Alleanze utili per vincere la sfida climatica e ambientale e favorire la transizione ecologica, che passa anche dalla consapevolezza degli impatti delle nostre azioni. Con il Napoli femminile e Idea Bellezza nelle prossime settimane daremo il nostro contributo a partire dalla lotta ai beach e marine litter con attività di pulizia lungo il litorale della città di Napoli, un impegno concreto con il protagonismo delle giovani calciatrici azzurre e dei volontari di Legambiente. Daremo un calcio ai rifiuti spiaggiati, ammonendo quanti, incuranti dei danni all'ambiente, continuano ad abbandonare rifiuti, sperando insieme di vincere la partita per la sostenibilità».

Il campionato riprenderà domenica 24 aprile con la trasferta in Emilia (ore 14.30) contro il Sassuolo, quarta forza della serie A. Intanto sono state convocate in Nazionale l’argentina Soledad Jaimes, le due slovene Kaja Erzen e Lana Golob, Emma Severini per l’under 19, Sofia Colombo e Martina Toniolo per l’under 23.