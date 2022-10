Il diritto di sognare. In completo bianco, si porta avanti il pallone di sinistro. Treccina, movimento e portamento eleganti per Sara Tamborini. Guanti e fascia nera tra i capelli, indosso una maglia arancione. Allora come oggi un sorriso smagliante per Eleonora Oliva, che ha solo cambiato ruolo in campo. Si abbevera con la borraccia blu Melissa Nozzi, mostrando uno sguardo serio. Si sistema, invece, la divisa di ordinanza Giulia Ferrandi. In occasione della «Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze», proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le quattro calciatrici del Napoli femminile hanno rispolverato le foto di quando hanno iniziato a tirare i primi calci ad un pallone. Una scelta non casuale in linea con i desiderata della la Figc calcio femminile, che ha inteso dare visibilità alla campagna «Io gioco alla pari», promossa dalla Fondazione Terres des Hommes, che si prodiga in favore dei diritti dei bambini e porta avanti la campagna «indifesa», promossa per garantire alle più giovani istruzione, salute e protezione.

E le azzurre hanno subito aderito, lanciando un messaggio forte, deciso e convinto per sostenere l’empowerment femminile e abbattere ogni stereotipo e ogni barriera culturale. Le ragazze del Napoli hanno scavato nel cassetto dei ricordi e tirato fuori qualche foto di quando erano soltanto delle piccole sognatrici. Oggi provano ad essere un simbolo di solidarietà per le donne e le ragazze iraniane e per tutte le vittime di discriminazioni, soprusi e violenze.

Intanto proseguono gli allenamenti in vista della quarta giornata di campionato. Domenica 16 ottobre (ore 15) allo stadio Soprani-San Zaccaria si disputerà Ravenna-Napoli femminile, gara che sarà trasmessa in diretta su elevensports.com. Nelle prossime quattro settimane il club presieduto da Alessandro Maiello sarà chiamato ad affrontare Ternana, Sassari Torres e Cesena, tutte partite in trasferta ad eccezione del match contro le umbre di domenica 23 ottobre.