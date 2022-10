Il poker del sabato sera. Napoli femminile in versione Ballando con le stelle. Le azzurre danzano sul rettangolo verde e stendono la Ternana 4-0. Doverosa la standing ovation all’indirizzo di Adriana Gomes. Migliore in campo la portoghese: firma una doppietta (un gol per tempo), propizia l’assist per Sara Tamborini, conquista il rigore trasformato dalla spagnola Sara Tui. Ad impreziosire il parterre allo stadio Giuseppe Piccolo il presidente della Divisione femminile, Ludovica Mantovani, che ha ricevuto la maglia numero 10 dal presidente Alessandro Maiello, e il console generale degli Usa nel Sud Italia, la tifosa azzurra Tracy Roberts-Pounds, omaggiata dal presidente onorario Lello Carlino.

Vetta solitaria. In attesa della Lazio, capitan Paola Di Marino e compagne si godono il primato in classifica. Quarta vittoria in cinque gare per le ragazze di Dimitri Lipoff, che riscattano il pari di Ravenna. Autentica trascinatrice l’attaccante lusitana, già approdata a quattro marcature stagionali.

Nel primo tempo Serena Landa si avvicina due volte alla gloria personale (7’ e 16’). Sblocca il punteggio il diagonale di Gomes (33’). Ex di turno Federica Di Criscio, che prova a mettersi in luce su punizione. Blocca il tentativo Sabrina Tasselli (41’).

Nella ripresa dilaga il Napoli. Travolgente il contropiede di Gomes e Tamborini batte di sinistro Katia Ghioc (49’). Deborah Salvatori Rinaldi si fa ipnotizzare dagli 11 metri da Tasselli. Rigore concesso per il fallo di mani in area di Paola Di Marino. Sul versante opposto Tui trasforma il penalty e infligge il 3-0 (53’). Chiude la pratica Gomes (71’), dopo aver rubato palla a Marika Massimino, saltato Di Criscio ed il portiere in uscita. Si vede anche l’altra ex Francesca Imprezzabile. Scorrono veloci i 6 minuti di recupero.