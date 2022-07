Mercato in continua evoluzione. Prosegue spedita la campagna di rafforzamento per il Napoli Futsal, che sogna in grande. Il club presieduto da Serafino Perugino annuncia l’ingaggio di Mateus Neuhaus Garcia. L’ex giocatore dell’Italservice Pesaro, già campione d’Italia in biancorosso, si dichiara pronto a dare il suo contributo all’ombra del Vesuvio.

«Sono molto contento di questa opportunità», spiega convinto il mancino. «Arrivo in una società molto ambiziosa, che vuole lottare per i vertici del campionato». Mentalità vincente quella del player classe 1997, talento a disposizione degli azzurri. «È una sfida che mi stimola moltissimo, anche perché c’è un grande allenatore, David Marín Ortega, che sa valorizzare al meglio i suoi atleti».

Serie A. Si parte il 24 settembre. «Sono sicuro che ci faremo trovare pronti all’inizio del campionato», assicura l’universale, nato a Santo Ângelo, in Brasile. «Ci saranno molti cambiamenti ma siamo preparati a tutto», avverte Mateus.

Esperienze sul parquet. Ultima avventura con l’Olimpus Roma, sconfitta dalla Feldi Eboli in semifinale playoff. Approdo in Italia nel 2014, mettendo subito in bacheca uno scudetto juniores, un tricolore under 21 e una Supercoppa con i colori del Kaos Ferrara. Segue il prestito al Real Cefalù: in Sicilia contribuisce alla conquista del titolo cadetto e alla promozione in A2. Infine Mantova, Cobà, Porto San Giorgio.

Lecite aspirazioni. «Avevamo bisogno di un giocatore con tali caratteristiche, anche rinforzando l’organico per il numero dei formati. Mateus rispondeva perfettamente alle nostre esigenze». Commenta così il direttore generale Pasquale Scolavino.

Duttilità al potere e spirito di servizio. I sacrifici conducono al successo. E questo lo sa bene Mateus.