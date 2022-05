Affiora il rammarico, prevale la speranza. Sul parquet, luogo dei sogni per eccellenza, tutto è possibile. E capitan Fernando Perugino e compagni intendono riscattarsi. Gli azzurri contano di battere la Sandro Abate Avellino mercoledì 1° giugno (ore 20). A Cercola si prevede un return match ad alta intensità.

Derby. Il primo round è biancoverde. «E’ stata un gara molto combattuta. Abbiamo approcciato bene e siamo passati in vantaggio», analizza in dettaglio il tecnico Piero Basile. Poi la rimonta dei ragazzi di Fausto Scarpitti. «Abbiamo subìto tre gol su palle inattive. E’ una sfida che si gioca sul doppio confronto», ricorda l’allenatore di Martina Franca. Qualificazione ancora aperta. «Uscire sconfitti di misura dal Pala Del Mauro ci dà la consapevolezza che se vinciamo tra le mura amiche ci qualifichiamo alla semifinale playoff», spiega il coach del Napoli Futsal.

Perplessità sul gol del 2-1. «Saranno le immagini a chiarire», osserva Basile. Focalizzarsi sui singoli episodi ormai non serve più. «Ci apprestiamo a disputare un incontro secco e faremo di tutto per passare il turno», assicura fiducioso il mister azzurro.

Considerazioni sul 3-2. «Il risultato dell’andata non è da buttare. Si sono affrontate la quinta e la quarta forza della regular season. La distanza è minima tra le due squadre. Non è mai facile giocare fuori casa in un ambiente caldissimo. E poi la Sandro Abate ha dimostrato di attraversare un buon momento di forma», avverte Basile.

Playoff. «Non siamo quelli di un mese e mezzo fa. Dobbiamo recuperare energie. Abbiamo qualche giocatore acciaccato, Fernandinho non è stato della partita. Ci tocca superare un ostacolo duro e nel caso di successo avremo un margine di tempo per ricaricare le pile. In più avremo una spinta maggiore con il nostro pubblico», ribadisce convinto.

Concentrazione. «C’è un pochino di rammarico per il modo fortuito in cui abbiamo incassato le tre reti», conclude Basile. Il club presieduto da Serafino Perugino mira ad accedere in semifinale. Sarà il campo a confermare o smentire questa previsione.