Una settimana in più. Per lavorare, completare al meglio la regular season, preparare in dettaglio i playoff. Syn-Bios Petrarca-Napoli Futsal è stata rinviata: il 30esimo turno non si gioca domenica 15 maggio. Ultima giornata di campionato spostata a sabato 21 maggio per la positività di alcuni giocatori della Feldi Eboli e conseguente disputa in contemporanea dell’intera serie A. Necessario dunque il posticipo di tutte le gare allo stesso orario (18). La Divisione Calcio a 5 attende prima la fine del torneo nazionale e poi comunicherà le nuove date per assegnare lo scudetto.

Non fanno una piega capitan Fernando Perugino e compagni. Appresa la notizia, gli azzurri hanno avuto più tempo per analizzare la sconfitta di misura maturata nel derby con il Real San Giuseppe. «Tanta delusione per una partita buttata nei primi 10 minuti per troppi errori», spiega il difensore numero 6. I ragazzi di Piero Basile hanno chiuso la stagione regolare a Cercola, perdendo 2-3 con i gialloblu. «Non possiamo permetterci questi passi falsi ai playoff», avverte il giocatore classe 1996, che ricorda la visita istituzionale ricevuta per l’occasione. «Un bel segnale di vicinanza e attenzione la presenza sugli spalti dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante», conclude Perugino.

In classifica Italservice Pesaro capolista (62), ormai sicura della vetta, seguita dall’Olimpus Roma (57). Veneti terzi, in forza della vittoria a tavolino con il Real San Giuseppe (54), hanno sopravanzato il club presieduto da Serafino Perugino. Il Napoli Futsal si ritrova così al quarto posto (52). All’andata (13 febbraio) spettacolare pareggio (4-4) tra azzurri e neri a Cercola.