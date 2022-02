Cinque minuti di ritardo. Posticipato di 300 secondi l’inizio di Napoli Futsa-Vitulano Manfredonia. E il motivo è presto spiegato. «I valori universali dello sport ci impongono una riflessione. Non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace», dichiara Gabriele Gravina, presidente della Figc. Il calcio italiano esprime la sua vicinanza e solidarietà all’Ucraina.

Anticipo del venerdì. Trionfano gli azzurri 3-0 con la marcatura di Attilio Arillo e la doppietta di un travolgente Rodolfo Fortino. Bilancio estremamente positivo per i napoletani, che hanno totalizzato due pareggi (Syn-Bios Petrarca e Italservice Pesaro) e tre vittorie di fila (Ciampino Aniene, Opificio Cmb Matera, Vitulano Manfredonia) in 12 giorni. Numeri estremante incoraggianti da grande squadra. Terzo posto consalidato a quota 35 punti.

Ultima di febbraio. Il croato Luka Peric e il portoghese Bruno Coelho (campione d’Europa bis) in tribuna. Dopo due turni ai box recuperato lo sloveno Nejc Hozjan. Finta, scavetto e palo del brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena (9’): la palla danza sulla linea di porta e si salvano i pugliesi. Marcio Ganho subito chiamato in causa: il portiere azzurro di piede respinge il tentativo di Marco Boaventura (10’). Si alternano sul parquet le rotazioni disposte da Piero Basile. Ci prova Luca De Simone, artefice dello splendido gol contro il Matera: para Diego Moretti (11’). Si fa vedere l’ex di turno Adriano Foglia. L’«Imperatore» tenta di sorprendere la retroguardia partenopea (15’). Rimedia un colpo al ginocchio sinistro l’estro numero 17: mani sul viso di Turmena, costretto a lasciare momentaneamente la contesa. Il club presieduto da Serafino Perugino trova il vantaggio grazie alla magia di Attilio Arillo. Lo scugnizzo di Pianura spedisce all’incrocio il pallone e regala l’1-0 ai suoi (18’04”).

Ripresa. L’asse Hozjan-Fernandinho alla ricerca del raddoppio. Ganho si avventura in avanti, offre l’assist al suo compagno in maglia numero 18, che gli assicura anche copertura, vista la porta sguarnita e il conseguente ripiegamento. Il fantasista sloveno carica il tiro ma sbatte sulla resistenza del Vitulano (31’). Non manca l’apporto dei tifosi napoletani, che sostengono capitan Fernando Perugino e compagni al Centro Sportivo Cercola. I giocatori di Massimiliano Monsignori attaccano a testa bassa.

Cartellino giallo all’indirizzo di Rodolfo Fortino, ammonito per proteste anche il direttore generale Pasquale Scolavino (31’35”). E proprio il pivot classe 1983 firma il 2-0 (32’35”). Qualche secondo prima una pallonata aveva colpito la telecamera. Collegamento ripartito e prosecuzione della telecronaca a cura di Fabio Morra. Timeout Vitulano per riordinare le idee. Vicino alla terza segnatura il Napoli. Power play per gli ospiti, che restano però in inferiorità numerica per due minuti, causa l’espulsione di Boaventura, che atterra Fortino, nel tentativo di calciare a porta vuota (36’31”).

Doppietta rinviata soltanto di qualche secondo per la stella del Napoli, che sigla il definitivo 3-0 (36’37”). Dopo il doppio sigillo con l’Opificio Cmb, ecco la replica con il Vitulano: non si smentisce mai e non smette di stupire Fortino. Ultima chance per i pugliesi con il sinistro (stoppato) di Foglia (39’57”), che poi saluta e abbraccia i suoi precedenti compagni. Difficile dimenticare una annata da protagonista all'ombra del Vesuvio con la cavalcata promozione e il successo della Coppa Italia in serie A2.