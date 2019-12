Lunch time, lunch match. Il menù della domenica inizia con un gustoso aperitivo. Ottava giornata di serie B e in tavola, meglio sul rettangolo di gioco, Novese-Napoli femminile (ore 13.30). Ultima fatica dell’anno per le azzurre capitanate da Emanuela Schioppo contro le piemontesi. Si preannuncia una sfida impegnativa, irta di pericoli.



«La gara chiude un ciclo prima di Natale. Siamo motivati e concentrati. Incognite tante, difficoltà di più. Proveremo ad ottenere il massimo risultato possibile», spiega alla vigilia il tecnico Giuseppe Marino. In cadetteria tartarughine in vetta, pronte a difendere dagli assalti il primato in classifica. «Vogliamo chiudere bene il 2019, che è stato un anno ricco di soddisfazioni ma per farlo dovremo giocare una partita gagliarda su un campo difficile».



Condizioni ambientali non agevoli. «Già perché clima e terreno di gioco saranno due avversari in più a Novi Ligure. Non dobbiamo temere alibi di sorta, la trasferta sarà lunga ma proprio per questo da affrontare al meglio. Intendiamo confermare il nostro ruolo in campionato, dimostrando, una volta di più, il valore di questo gruppo», auspica fiducioso Marino, arrivato a quota 202 panchine.



Assenti per infortunio Paola Di Marino e Benedetta De Biase, disponibili tutte le altre. Il pranzo è servito. © RIPRODUZIONE RISERVATA